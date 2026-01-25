Naucalpan, Méx- El Gobierno del Estado de México avanza hasta cuatro kilómetros diarios en la reconstrucción del Periférico Norte, informó el director de la Junta de Caminos estatal, al precisar que la obra concluirá el 30 de abril de 2026.

El funcionario estatal detalló que los trabajos se realizan de manera ininterrumpida en cuatro tramos simultáneos, tanto en la zona de Tepotzotlán, como en los límites de Naucalpan con la Ciudad de México. Abarca 108 kilómetros del Periférico Norte.

Se está haciendo uso de tecnología de vanguardia con 40 máquinas operando día y noche. En cada tramo se emplean hasta 10 equipos especializados, entre ellos fresadoras, camiones de volteo, barredoras, petrolizadoras, finisher y vibrocompactadores, lo que permite acelerar la pavimentación y garantizar la calidad de la obra, señaló González Toral.

Reconstrucción del Periférico Norte en Edomex; avanzan hasta 4 km diarios y concluirá en abril de 2026. Foto: Especial

El director de la Junta de Caminos recordó que la reconstrucción del Periférico Norte representa una inversión superior a mil 200 millones de pesos, en beneficio de más de 15 millones de usuarios, y forma parte del programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Añadió que, además de la rehabilitación de la carpeta asfáltica, los trabajos incluyen balizamiento, señalización, pintura e iluminación, así como acciones de mejoramiento de la imagen urbana.

Aunque las labores se realizan tanto de día como de noche, las intervenciones más intensivas se concentran en el horario nocturno para minimizar el impacto vial, dijo el funcionario.

