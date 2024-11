A partir del próximo sábado 30 de noviembre y hasta el 8 de diciembre, en la Plaza Cívica del pueblo de San Salvador Cuauhtenco, de Milpa Alta, se llevará a cabo la Feria de la Barbacoa, en la cual se ofrecerá dicho platillo elaborado por productores de esa demarcación.

El alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero, y el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, anunciaron la feria, durante la cual se llevarán a cabo diversas actividades culturales y artísticas.

“También a lo que los queremos invitar es a que conozcan la ruralidad de la Ciudad de México, porque pareciera que en la ciudad no existe campo, no existe ganadería, y está más vivo que nunca, y esta feria de la barbacoa, en la comunidad de San Salvador Cuauhtenco, es un ejemplo, porque no solo van a encontrar la exquisita barbacoa, también los nopales, las tortillas hechas a mano y el pan tradicional, todo producido en Milpa Alta”, destacó el edil.

Realizarán feria de la barbacoa en Milpa Alta; tendrá actividades culturales y gastronómicas. Foto: Alberto Acosta

El anuncio de dicha feria se llevó a cabo en las instalaciones de la Canaco capitalina, cuyo presidente celebró la realización de este tipo de eventos en las alcaldías, porque potencializan la economía de las demarcaciones y de la capital en general.

“Y desde esta cámara de comercio, tenemos que promover todo tipo de actividades que tengan que ver con el desarrollo económico de las comunidades, y la barbacoa de San Salvador Cuauhtenco es uno de estos grandes motivos que nos convocan”, expresó Rodríguez.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL