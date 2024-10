La alcaldía Coyoacán retiró del centro histórico de la demarcación decenas de motocicletas que se concentraron obstruyendo pasos peatonales, rampas para discapacidad y estaciones para bicicletas.

Con el apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional, personal de la dirección general de Seguridad de la alcaldía Coyoacán, se implementó este dispositivo de seguridad para brindar seguridad a familias y turistas que visitan el centro de Coyoacán.

Dada la presencia de motociclistas quienes no respetan el reglamento, realizan acrobacias en calles aledañas, violan el reglamento de tránsito y llevan a cabo prácticas de contaminación auditiva que resta tranquilidad a quienes viven en la zona, las y los vecinos del centro de Coyoacán han presentado quejas al respecto.

Foto: Especial

En el dispositivo a cargo de la directora de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, y apoyo de Vialidad de la SSC del gobierno de la Ciudad de México y la presencia también de una unidad de la Guardia Nacional, se instó a los motociclistas y sus acompañantes a no obstruir espacios para personas con discapacidad, a no bloquear accesos y a liberar pasos peatonales, así como estacionamientos para bicicletas.

Con el apoyo de la SSC se logró disuadir a los propietarios o conductores de estas unidades a que se liberaran los citados espacios y se retiraran dado el número de unidades concentradas y la obstaculización que generaron en calles como Cuauhtémoc, Moctezuma, Hidalgo, Allende, Aguayo, Centenario y Malitzin.

Algunos otros fueron infraccionados al no portar casco, al transportar a un número mayor de personas al indicado en la norma, así como por no portar licencia de manejo, además de que fueron sacadas de circulación las motocicletas cuyos conductores no acreditaron la legítima propiedad de las unidades.









