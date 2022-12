¿Qué otros criminales fueron trasladados a penales federales?

Además de Lenin Canchola líder de Los Malcriados, la Subsecretaria del Sistema Penitenciario mandó a penales federales a 49 personas privadas de la libertad.

Lenin Jonathan Canchola Martínez, líder de los Malcriados 3AD, fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”; también, Francisco Benítez Padrón colaborador de segundo nivel de Lenin Canchola.

Otro de los criminales fue Raúl Rojas Molina, alias “Mi Jefe”, de “La Unión Tepito”, las hermanas Diana Karen y Estefanía Pérez Ramírez, del Cártel de Tláhuac.

Eleobardo Castro Armenta y Jorge Carlo Flores Bernal, del Cártel de Sinaloa, relacionados con el enfrentamiento con autoridades de la Ciudad de México en la alcaldía Tlalpan.



Los traslados se realizaron desde ocho penales de la Ciudad de México; 21 personas fueron llevadas hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 CPS Noroeste Nayarit; 22 al Centro Federal de Readaptación Social No. 5 CPS Oriente Veracruz; una hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en el Estado de México; además de cinco mujeres que fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 CPS Femenil Morelos.



Para estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dispuso de dos helicópteros de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, 16 camionetas con personal especializado del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” y dos vehículos blindados.



bmc