¡Que no te multen! Estos autos no circulan este 2 de mayo El calendario del programa hoy no circula se basa en dos tipos de restricciones que se aplican semanalmente y sabatinamente, además en casos de contingencia se implementa el doble no circula

El holograma tipo exento se aplica a los coches eléctricos e híbridos, en caso del holograma 00 es para los automóviles nuevos de menos de 2 años. Foto: Archivo