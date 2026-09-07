​La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo nublado para este lunes 7 de septiembre en la Ciudad de México.

​Se contemplan condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes puntuales e intervalos de chubascos acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

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¿A qué hora lloverá este lunes en la CDMX?

La dependencia emitió alerta por tiempo severo con lluvias fuertes en la mayor parte de la capital entre las 13:00 y las 19:00 horas, además de vientos con rachas fuertes en el sur y oriente de la CDMX, entre las 15:00 y las 20:00 horas.

​Durante el día, los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 23° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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