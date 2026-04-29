En el marco del 19 aniversario de la despenalización parcial del aborto en la Ciudad de México, diversas organizaciones feministas se manifestaron a las afueras del Congreso de la Ciudad de México para entregar una petición formal a Jesús Sesma Suárez, presidente de la Mesa Directiva, para eliminar el delito de aborto del Código Penal.

Durante la protesta, colectivas señalaron que el aborto no debe seguir tratándose como un asunto penal, sino como un servicio de salud y un derecho que debe garantizarse plenamente.

Señalaron que la iniciativa para avanzar en la despenalización total del aborto ha permanecido congelada durante los últimos dos años, pese a las exigencias de la sociedad civil.

Fernanda Castro, oficial de incidencia del Grupo de Información en Reproducción Elegida explicó que mantener el delito en el Código Penal perpetúa estigmas y desigualdades.

“Reproduciendo estigmas y, por lo tanto, criminalización y, por lo tanto, discriminación de género”, afirmó.

Añadió que aunque actualmente el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, el marco legal sigue siendo insuficiente frente a las realidades de las personas gestantes.

“Lo que provoca este Código es que, a pesar de que se permite el aborto voluntario hasta las doce semanas recordemos que las mujeres y las personas con capacidad de gestar abortan por diversas razones y a veces es porque simplemente no quieren maternar”, dijo.

Indicó que desde enero de 2015 hasta febrero de este año se tienen mil 587 carpetas de investigación y averiguaciones previas por aborto en la capital.

Jesús Sesma recibió la petición y aseguró que será turnada a las instancias correspondientes dentro del Congreso.

“Tienen ustedes la garantía de que en el Congreso se abrirá el debate, que se vote conforme a la disposición y la voluntad de cada legislador”, declaró.

Sobre esta manifestación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada resaltó que las diputadas “están escuchando más voces”. “Es un proceso que está en el Congreso de la ciudad. (...) No estoy muy enterada de cómo van en este tema; voy a investigar con las diputadas”, dijo.

Con información de Frida Sánchez

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