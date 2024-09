Integrantes del colectivo feminista ‘Ola Azul’ protestaron en calles del Centro Histórico en contra del presunto acoso sexual y laboral que padecen algunas de ellas dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con pancartas y consignas, pidieron una investigación exhaustiva sobre los casos de acoso sexual denunciados dentro de la empresa, particularmente aquellos que involucran a Adrián Olvera Alvarado, directivo de la paraestatal.

Ana Paula García, líder de la ‘Ola Azul’ precisó que quieren la renuncia de Adrián Olvera y la protección de todas las trabajadoras de la CFE.

Dijo que esta manifestación es parte de una serie de acciones que el colectivo planea llevar a cabo si sus demandas no son atendidas, y advirtió que no dudarán en continuar las protestas, extendiéndolas a otros puntos estratégicos de la capital, si las autoridades no toman medidas inmediatas.

Aseguraron que uno de los casos más preocupantes, registrado bajo el expediente 2024/CFEGI/DE15 en la Secretaría de la Función Pública, revela múltiples quejas de trabajadoras afectadas por acoso.

El colectivo señaló que estas denuncias son un reflejo de un problema sistémico dentro de la CFE, que hasta ahora ha sido ignorado por la dirección de la empresa estatal.

“Pedimos apoyo al gobierno y a la Fiscalía General de la República para que se puedan hacer las investigaciones correspondientes y se haga justicia por un México libre de violencia”, dijo Ana Paula García.

jf/cr