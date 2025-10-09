Más Información

Chalco, Méx.— Integrantes del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE), así como alumnos y padres de familia, realizaron protestas en Chalco, Ecatepec y Chicoloapan, para exigir que el gobierno del Estado de México cumpla demandas en beneficio de ese sector de la población.

En la caseta de cobro de San Marcos, en la autopista México-Puebla, se apostaron docentes, estudiantes y padres de familia, quienes levantaron las plumas de las garitas para permitir el paso libre a los conductores de vehículos.

En Ecatepec, otro grupo bloqueó durante casi tres horas ambos sentidos de la vía Morelos, a la altura del puente de Fierro. En tanto, en Chicoloapan marcharon por la carretera federal México-Texcoco.

Los maestros, también adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, expusieron que entre sus demandas se incluye el pago a maestros que llevan meses sin salario; el reconocimiento de escuelas sin clave que operan en diferentes municipios; la mejora de los servicios médicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Entre sus peticiones también plantean la construcción de nuevos centros educativos, así como la rehabilitación de los que se encuentran en malas condiciones.

Una de las principales exigencias es la basificación de profesores, pues muchos trabajan en esa situación laboral desde hace años y carecen de seguridad laboral.

