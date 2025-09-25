Tlalnepantla, Méx.—La Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Tlalnepantla realizó recorridos de inspección y mitigación en cinco colonias consideradas de alto riesgo.

Los trabajos iniciaron en el cerro del Chiquihuite, en la zona que colapsó en 2021. Brigadas de Protección Civil, acompañadas de especialistas, verificaron la estabilidad de los taludes y aplicaron medidas preventivas para reducir cualquier riesgo.

También se realizaron recorridos en Ampliación Arboledas, donde se retiró de manera controlada material rocoso que representaba peligro. En Lázaro Cárdenas Primera Sección, zona catalogada de alto riesgo geológico, se hizo una supervisión técnica con geólogos y arquitectos.

Asimismo, en La Cantera, donde el 19 de junio se atendió un deslave de tierra se realizó un recorrido de verificación, así como en otras dos colonias cercanas a laderas.

De acuerdo con la directora de Protección Civil municipal, Mara Pamela Arreguín Vázquez, más de 130 personas se encuentran en riesgo por posibles deslaves en las comunidades La Cantera y 21 de Marzo.

Según el reporte oficial, en La Cantera hay 19 casas en riesgo, habitadas por 26 familias, aproximadamente 100 personas. En la colonia 21 de Marzo, cuatro casas se encuentran en situación similar, donde viven seis familias, un total de 36 personas.