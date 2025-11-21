Toluca, Méx.—En el Congreso del Estado de México se plantean reformas a los Códigos Financiero y Administrativo, para ampliar, hasta por tres años, la vigencia de las licencias de conducir para taxistas, buscan apoyar su economía y estabilidad laboral.

En la actualidad la vigencia de la licencia para chofer de servicio público es de un año, por lo que buscan ampliar su vigencia en beneficio de más de 100 mil taxistas que operan en la entidad.

“Los taxis representan una fuente de sustento para miles de familias mexiquenses. En consecuencia, cualquier mejora regulatoria debe entenderse como una política de movilidad y una medida de justicia social orientada al bienestar económico de sus hogares”, señala la propuesta del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez.

Contempla que las licencias de chofer de servicio público de pasajeros, en su modalidad individual, podrán tener una vigencia por uno, dos o tres años.

El costo sería de mil 265 pesos por un año, mil 686 por dos años, y 2 mil 248 por tres años.