Más Información

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

Declararán de nuevo agentes que cuidaban a Carlos Manzo

Declararán de nuevo agentes que cuidaban a Carlos Manzo

Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral

Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Toluca, Méx.— Omar “N” fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem).

Según la indagatoria, en su calidad de jefe de departamento de recursos financieros del tribunal, habría realizado 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]