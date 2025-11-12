Más Información
Toluca, Méx.— Omar “N” fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem).
Según la indagatoria, en su calidad de jefe de departamento de recursos financieros del tribunal, habría realizado 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos.
