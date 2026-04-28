La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 28 de abril se tiene prevista una concentración del grupo Código Barrio, a las 9 horas, en la Cámara de Diputados. Realizarán la movilización "Así se mueve el barrio", la cual busca respaldar una propuesta real para reconocer ordenar y fortalecer el transporte de barrio en la Ciudad de México

El Movimiento de los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas se manifestará a las 10 horas frente al edificio de Gobierno de la Ciudad de México, por el derecho al trabajo en la capital como sujetos de derecho público y para ser incluidos en la asignación de espacios para las ferias itinerantes.

La Asamblea de Docentes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se concentrarán a las 11:30 horas en el plantel Tezonco, para realizar la asamblea general para presentar lo arrojado en el sondeo "Expresiones de violencia y propuestas de actuación: experiencia de estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México".

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El grupo Acción Revolucionaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevará a cabo un tianguis a las 11 horas, con la finalidad de exigir comedores subsidiados.

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas se manifestarán a las 12 horas en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Acompañarán a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia.

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en el bajo puente de Río Churubusco y Añil, en la alcaldía Iztacalco. Realizarán diversas actividades culturales, artísticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

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El Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se manifestará a lo largo del día en el Zócalo capitalino. Exigen la entrega inmediata de todos los animales del refugio a sus legítimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopción.

Estudiantes Organizados del CCH Sur sostendrán una mesa de trabajo con el director del plantel para tratar las diferentes problemáticas dentro de la escuela, como lo son: insumos para los baños, denuncias a profesores, salud mental y erradicar la violencia.

Estudiantes de la Facultad de Contaduría de la UNAM se manifestarán a las 14 horas en la estación Universidad del Metro. Denunciarán las deficiencias sistemáticas en la movilidad y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro: así como para exigir la gestión de alternativas de movilidad seguras.

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La comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestará a lo largo del día en diversas escuelas del IPN para votar sobre la propuesta del pliego petitorio de demandas, en el que exigen: transparencia total en los procesos presupuestales, equipamiento correcto de laboratorios y suministro de materiales y herramientas necesarias para la elaboración de prácticas.

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