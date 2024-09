La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, comentó que se encuentran analizando el reparto de comisiones, y adelantó que su intención es que los diputados que no sesionen puedan ser removidos.

En un encuentro con medios de comunicación, recalcó que este reparto se dará conforme a la representación que tenga cada grupo y asociación parlamentaria en el Congreso local, y que buscan que no haya “chantajes” en las comisiones, es decir, que se discutan unos temas a cambio de otros.

“Algo que sí hemos venido platicando entre nosotros, diputados y diputadas de la transformación, es que diputado o diputada que no cumpla con el trabajo institucional de la comisión, que nos dé permiso de poner a quien sí tenga ganas de hacerlo, porque si no se convierte en un asunto complejo para transitar”, indicó.

Y añadió: “Tiene que ver con la productividad, tiene que ver con que no las usen para el chantaje de ‘ah si es esto, después pasa lo otro’, no, no, no, o sea, todas las comisiones son importantes, obviamente ustedes lo conocen perfectamente, hay algunas donde se recarga más el trabajo y donde nosotros tenemos que empujar para que las cosas salgan y pasen bien y, además, en tiempo, y no tardan meses y meses y meses y nada más nos quedamos ahí esperando”.

En este sentido, Bravo comentó que cada reglamento de los grupos y asociaciones parlamentarias debe tener la posibilidad de remover a un diputado improductivo, aunque no descartó hacer modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso para que sea una obligación.

Recalcó que todas las comisiones son importantes, aunque dejó claro que Morena sí tiene prioridades y buscará presidir grupos de trabajo como Administración Pública local, Presupuesto, Hacienda, Agua, Administración y Procuración de Justicia, Puntos Constitucionales, entre otras.

“Las comisiones para nosotros son prioritarias. Estamos ya en la primera ronda de armar comisiones. Esperemos el tiempo necesario… desde mi perspectiva, y es una opinión personal, para mí no hay comisiones de primera, segunda, tercera o hasta cuarta. Todas las comisiones en este Congreso de la Ciudad son valiosas. Porque todas tocan temas sensibles que la población requiere. Yo lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo siempre. Una comisión no hace al diputado, el diputado es quien le implica la mística de trabajo a las comisiones”, destacó la morenista.

Al respecto, el coordinador panista Andrés Atayde coincidió en hacer de las comisiones del Congreso capitalino espacios más dinámicos y productivos. “Es hacer valer lo que contempla hoy la Ley Orgánica del Legislativo”.

“Sobre las comisiones y sus juntas directivas, desde el grupo parlamentario del PAN hemos expresado que la pluralidad y la proporcionalidad son los criterios que más estabilidad pueden generar, además de justamente acompañar su dinamismo y eficacia. El PAN ya encabeza los esfuerzos en Agua y Puntos Constitucionales, y con buen trabajo”, aseveró.

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso, las comisiones ordinarias de análisis y dictamen se integrarán durante las primeras tres sesiones de la Legislatura a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), “misma que tomará en cuenta los antecedentes y la experiencia legis-lativa de las y los diputados”. La tercera sesión de la presente Legislatura es hoy.