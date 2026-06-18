La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este jueves 18 de junio se espera un ambiente caluroso, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad.

Indicó que para la tarde el ambiente dará paso a lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Reporta que habrá viento con dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 km/h.

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Se pronostica que a lo largo del día haya una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 15°C.

Finalmente, la Secretaría recomendó estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

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Este jueves, se prevé ambiente #caluroso, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad por la tarde, dando paso a #lluvias fuertes con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 26 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 15 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/1AD3muyWGl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 18, 2026

mahc/LL