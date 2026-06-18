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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este jueves 18 de junio se espera un ambiente caluroso, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad.
Indicó que para la tarde el ambiente dará paso a lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Reporta que habrá viento con dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 km/h.
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Se pronostica que a lo largo del día haya una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 15°C.
Finalmente, la Secretaría recomendó estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
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mahc/LL
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