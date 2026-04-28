La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso después del mediodía, con cielo despejado y sin lluvia, para este martes 28 de abril en la Ciudad de México.

Particularmente entre las 12:00 del día y las 19:00 horas, se esperan temperaturas altas en la mayor parte de la CDMX, así como vientos fuertes, entre las 16:00 de la tarde y las 20:00 horas.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 31° Celsius por la tarde, y la mínima alcanzará los 16° Celsius.

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Activan alerta amarilla por altas temperaturas

Para la tarde de este martes, la SGIRPC activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Además, para el miércoles 29 de abril se espera un aumento en las temperaturas y sin lluvia en la capital, por lo que se recomienda a la población estar pendiente de los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

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