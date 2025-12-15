Por mayoría, integrantes de las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el Paquete Económico para el año 2026.

Con el voto en contra del PAN y del PRI, Morena y aliados avalaron el Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos por un monto de 313 mil 385 millones 406 mil 7 pesos.

Hoy, este Paquete Económico será discutido y se prevé que sea avalado en el pleno.

Uno de los puntos que desató el debate fue la inclusión en el Código Fiscal del fortalecimiento de la determinación presuntiva para que las autoridades fiscales, al estimar las contribuciones, puedan considerar presuntivamente los ingresos de los contribuyentes tomando en cuenta la información obtenida por las autoridades fiscales federales y locales, y los datos contenidos en las declaraciones formuladas por el contribuyente presentadas ante las autoridades fiscales federales.

Legisladores panistas y priistas se manifestaron en contra de la medida, a la que llamaron “terrorismo fiscal”.

“Nosotros no podemos acompañar el Código Fiscal porque en general tampoco vamos a estar a favor de seguir aumentando impuestos, hay un aumento importante de impuestos y, además, tiene estos dos aspectos: terrorismo fiscal por un lado con la determinación presuntiva y, por otro, también beneficios fiscales que nadie conoce que van a ser publicados hasta después, tendrían que publicarse y decirse en el propio código en su propio texto”, comentó el diputado del PAN Ricardo Rubio.

El presidente de la Comisión de Hacienda, el perredista Pablo Trejo, sostuvo que no hay ningún “terrorismo fiscal”, y destacó que están proponiendo un Código Fiscal en beneficio de la población, con un gran sentido social, equilibrado, sin exceso en la recaudación, “sin incrementar impuestos, actualizando sólo las tarifas, pero queremos darle herramientas a la autoridad fiscal para evitar la elusión y elevación fiscal y que quede claro el mensaje: sí vamos contra los elusores y evasores, ese es el espíritu de este código”.