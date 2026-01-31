Naucalpan, Méx.— En el primer día de entrada en operaciones del sistema antievasión instalado en 6 enlaces del Viaducto Elevado Bicentenario (VEB) y de la Autopista Urbana Norte (AUN), hubo 76 automovilistas que ingresaron sin pagar y terminaron con las llantas ponchadas; 19 fueron en el VEB y 57 en la AUN. Personal de la empresa Aleatica, concesionaria de las vías de cuota que conectan al Estado de México y a la Ciudad de México, informaron en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL que, a pesar de la nueva medida, todavía detectaron conductores que insistieron en pasar sin pagar en distintos enlaces.

Los automóviles tuvieron como consecuencia sus llantas reventadas por picos metálicos que salieron de una barra mecánica y hubo choferes que siguieron así hasta poder salir de las arterias viales; un caso ocurrió en la entrada de la López Portillo.

En los accesos a las vías de peaje, tanto la del Estado de México y Ciudad de México, hubo trabajadores y grúas disponibles, cuya labor es ayudar a remover a aquellos que se lleguen a quedar varados en el intento por evadir el pago, y aquellos que terminen con llantas ponchadas serán retirados con grúa y el costo de esta deberá ser cubierto por el automovilista.

En señal de protesta, un grupo de conductores de transporte público impidió el paso al Viaducto Elevado Bicentenario en el enlace de López Portillo, ubicado frente al centro comercial Galerías Perinorte del municipio de Cuautitlán Izcalli.

Con las unidades tipo combi impidieron por algunos minutos que los automovilistas usuarios del también conocido como segundo piso del Periférico Norte pudieran hacer uso de este, llegando al punto alrededor de las 5:00 de la mañana.