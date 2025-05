La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) reportó que inició una investigación administrativa interna contra policías debido a las denuncias sobre la presunta manipulación de indicios en la zona donde fueron asesinados Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador general de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respectivamente, hace una semana.

Mediante una tarjeta informativa, la institución precisó que todos los indicios recabados fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y anexados a la investigación, con la cadena de custodia correspondiente.

“No obstante, en atención a diversas denuncias sobre conductas violatorias a la normatividad que rige la actuación policial, la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades”, expuso la dependencia.

Fuentes policiales confirmaron que fue removida la jefa del sector Nativitas que opera en Tlalpan.

Al respecto, la SSC indicó que “a la par de estos hechos, se comenzó un proceso de ajuste en el cuadro de mandos para fortalecer el trabajo de seguridad ciudadana en línea con la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz instruida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina”.

El pasado 20 de mayo, sobre calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Metro Xola, un sicario asesinó a Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de gobierno Clara Brugada, y huyó junto con otro sujeto en una motocicleta que fue abandonada a unas calles del crimen.

Las autoridades de investigación, hasta el momento, han identificado la participación de cuatro personas, entre ellas el sicario, quienes son buscadas en municipios del Estado de México como Tonanitla y detectaron un alto nivel de organización en el ataque armado.

¿Por qué investigan a policías?

De acuerdo con información consultada, las autoridades investigan si policías preventivos manipularon de forma indebida los indicios de la escena del crimen.

Aparentemente oficiales del sector movieron el vehículo donde estaba el cadáver de una de las víctimas, también el casco y el chaleco reflejante que supuestamente ocupó el agresor.

Con respecto a los ajustes en el sector policiaco, que incluyó la remoción de la jefa, de acuerdo con fuentes se identificaron presuntos errores como que la primera patrulla que llegó a la escena del crimen tardó más 10 minutos, lo cual no corresponde al protocolo establecido por la sectorización de la SSC que ante un hecho violento, una unidad debe estar entre 7 o 10 minutos.

También se revisa si existieron fallas en la ubicación de las patrullas del sector, pues presuntamente no había vehículos en ciertas zonas que permitieron la huida de los agresores.

Sin embargo, fuentes policiales aseguran que todavía no se establece como hipótesis que esas presuntas fallas hayan sido por corrupción o negligencia del sector.

“No habrá impunidad”

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene el respaldo total de la dependencia a su cargo, para investigar el homicidio de sus colaboradores.

No obstante, explicó que es una investigación que le compete a la fiscalía capitalina, pero la SSPC coadyuvará en la investigación con la finalidad de que el delito no quede impune. “Son hechos que no van a quedar impunes… no importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso, y ayudar a la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario”, expuso el funcionario federal.