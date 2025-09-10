El gobierno federal propuso un techo de endeudamiento neto para la Ciudad de México de 3 mil 500 millones de pesos para el ejercicio presupuestal de 2026, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión.

Se trata del mismo monto que se otorgó a la capital para este 2025, el cual, a su vez, fue mil millones de pesos superior al de 2024, cuando se fijó un techo presupuestal de 2 mil 500 millones de pesos. La propuesta deberá ser avalada por la Cámara de Diputados y el Senado.

En el artículo 6 de dicha iniciativa de Ley de Ingresos se especifica que: “Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 3 mil 500 millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2026”.

En comparación con años anteriores, para 2023 se contempló un techo presupuestal de 3 mil millones de pesos. En 2022, el monto fue de 4 mil 500 millones de pesos, misma cifra que se consideró en 2021. Mientras que en 2020, el techo de endeudamiento neto para la capital del país fue de 4 mil millones.

En tanto que en 2019, al inicio de la administración pasada —entonces encabezada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum—, se consideró un techo de deuda de 5 mil 500 millones de pesos, la cifra más elevada de los últimos años.