Diputados locales del PAN presentaron una iniciativa para que las personas que aspiren por primera vez a tener la licencia de conducir permanente tengan que acreditar cursos de manejo prácticos.

Esta propuesta busca modificar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para estipular que la licencia tipo A podrá tener vigencia temporal o permanente, es decir, que no sea únicamente por un año, como propuso la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además, se estipula que quienes busquen por primera vez la licencia permanente deben acreditar cursos de manejo, y no como ocurrirá desde el 18 de noviembre, que únicamente tengan que hacer un examen teórico sobre temas básicos referentes al Reglamento de Tránsito, la pirámide de la movilidad, entre otros.

“En ninguna circunstancia se expedirá licencia permanente o temporal sin contar con elementos suficientes para determinar que la persona es idónea para obtener dicho documento”, detalla la propuesta que fue turnada a comisiones para su análisis.

A decir del diputado local Andrés Sánchez, con esta iniciativa se busca evitar accidentes y tener a conductores mejor capacitados.

“Así como le dimos celeridad, así como le dimos turbo a aprobar la licencia permanente por petición de la jefa de Gobierno, démosle también celeridad y metámosle velocidad a poder legislar sobre los alcances reales de la licencia y que si es permanente, que así sea, los acompañamos en esta decisión, pero no desaprovechemos la oportunidad histórica para poner en orden las calles, las vialidades y la forma en que circulamos y conducimos en esta capital”, enfatizó.

En la iniciativa se detalla que es alarmante que para la expedición de la licencia permanente, quienes hayan contado previamente con una licencia de conducir temporal no deben presentar ningún tipo de examen práctico ni teórico.

“Dicha situación es alarmante, toda vez que los seres humanos envejecemos con el paso de los años, y las actitudes y aptitudes físicas, motoras y sicológicas cambian de manera constante. Por ello, consideramos que para la expedición de la licencia tipo A con carácter de permanente, sí deben establecerse mecanismos y candados para que esta pueda obtenerse, máxime la expedición de una licencia temporal previa, con la finalidad de disminuir los riesgos de accidentes, y aumentar el control que tiene la autoridad para la expedición de esta, con base en la situación actual en la que se encuentre el solicitante”, señala la propuesta.

“Lo que se está jugando allá afuera son vidas humanas, es que una persona no adquiera una discapacidad por ser atropellado, lo que nos jugamos es no perder horas-hombre en el tránsito por accidentes evitables, ¿qué se va a solucionar todo? Por supuesto que no, no somos ingenuos, pero lo que sí queremos es que en la medida de lo posible los controles, evaluaciones y exámenes y la constante actualización de los automovilistas sea el día a día”, concluyó el legislador Sánchez.

Ciclistas exigen evaluaciones periódicas a automovilistas

Organizaciones ciclistas se reunieron ayer con personal de la Secretaría de Movilidad del Gobierno capitalino para dar seguimiento al pliego petitorio, con una serie de medidas de seguridad y evaluaciones periódicas para quienes reciban la nueva licencia de conducir permanente.

“Sugerimos que hubiera precaución en varias instancias, incluyendo las licencias para jóvenes, que sabemos que son mucho más propensos a utilizar el celular al manejar y cuentan con poca experiencia (...) también contextualizamos el hecho de que varios países han implementado renovaciones periódicas de licencias que han demostrado una baja significativa en los accidentes viales”, dijo Evelyn Sánchez, líder de la organización Justicia para todos.

Señaló que lo que buscan es poner controles periódicos a la emisión de la licencia permanente, “porque a día de hoy el único candado que existe es un examen de conocimientos muy ambiguo que se aplicará a los nuevos acreedores. ¿Pero en dónde quedan los conductores a los que les dieron una licencia sin un filtro previo, o que incurren en infracciones constantes o que tienen un historial de mal manejo?”, enfatizó.

Evelyn Sánchez afirmó que estas organizaciones ciclistas y de procuración de seguridad vial continuarán expresando su descontento y manifestándose en contra de la licencia permanente, así como la falta de políticas públicas e infraestructura para salvaguardar la vida de quienes optan por un medio de transporte alternativo

