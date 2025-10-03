La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confió en que el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México estarán listos “lo más pronto posible”, aunque no se cumpla con el plan inicial que se tenía previsto para estos, tras la salida de Alejandro Encinas de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis).

“Me parece importante decir que el Instituto de Planeación, con su inicio, con las definiciones que han tenido que tener, construir su propia estructura, en fin, también es parte de lo que ha provocado que las fechas que nosotros nos habíamos propuesto, se aplazaran un poquito”, señaló.

En noviembre del año pasado, la mandataria capitalina dio inicio formal al proceso para la elaboración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, con miras a que estuviera listo para finales del año en curso.

En la Secretaría de Planeación también se concentraron los trabajos referentes a los planes y acciones para combatir la gentrificación, como el Plan Maestro para combatir la gentrificación en un polígono que comprende nueve colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, denominadas zonas tensionadas, como el polígono de la Roma-Condesa.

En conferencia de prensa, Brugada Molina se pronunció acerca de la salida de Alejandro Encinas, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Nosotros le deseamos desde este gabinete un exitoso papel en su nuevo espacio, en un lugar tan importante como es la OEA. Sabemos que tiene el talento y tiene todo para que represente a nuestro país, y nos da orgullo que esté en esos espacios tan relevante”, dijo.

La jefa de Gobierno afirmó que las tareas de dicha dependencia no se han detenido y adelantó que en los próximos días se decidirá quién quedará en el lugar de Encinas Rodríguez.

“En estos días se tomarán decisiones de quién queda, pero afortunadamente trabajamos bien; o sea, en las secretarías no se detuvo absolutamente nada. En este caso, todos los pendientes que estamos con respecto a la secretaría que encabezó Alejandro Encinas continúan, y vamos a concluir los pendientes muy pronto”, agregó.