Texcoco, Méx.— La torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, cancelado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no será demolida y se integrará a un proyecto deportivo en el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT), informó Vanessa Bohórquez López, coordinadora del lugar.

La estructura permanecerá en su sitio, rodeada de una zona de concentración de agua que respeta las condiciones del suelo y los cimientos profundos. Cualquier intervención que se realice debe priorizar la viabilidad ambiental y la reutilización eficiente de los elementos construidos, explicó.

Desde la cancelación del NAIM, autoridades reutilizaron los materiales para otras obras que lleva a cabo el gobierno federal, incluido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De la torre la coordinadora fue clara: “La torre de control se va a mantener” y “alrededor va a haber concentración de agua”.

“Hay una concentración de agua profunda abajo de los cimientos de la torre de control”, pero se busca “que tenga un uso eficiente en el proyecto que se está generando ya para la operación funcionar así rodeado de agua de control, pero no funcionará rodeado de agua”. Se evalúan proyectos deportivos-didácticos compatibles con el entorno, comentó.

El parque avanza en su consolidación como espacio público. A partir de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez anunciaron su apertura formal. Ofrece torres de avistamiento de aves, pistas para ciclismo y áreas amplias para entrenamiento y competencias deportivas sin cierres que afecten a los usuarios.

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