Teoloyucan, Méx.— En mesa de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, vecinos de Teoloyucan solicitaron la construcción de dos puentes vehiculares y la ampliación a cuatro carriles de otros dos, como parte de las obras de mitigación por el paso del Tren México-Querétaro.

Con estas obras, expusieron los habitantes, podrán agilizar la movilidad y no quedar encerrados cuando quede listo el proyecto ferroviario. Las propuestas fueron recibidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para su evaluación técnica y se defina si son viables o no.

En el Salón del Pueblo ubicado en el Palacio Municipal, la comisión de vecinos que conformaron un movimiento social llamado Salvemos Teoloyucan expusieron a detalle a los representantes de la SICT y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la contrapropuesta en materia de movilidad, sugiriendo la construcción de dos puentes vehiculares de cuatro carriles para conectar a la avenida Berriozábal y Del Rosal; y otro más para cruzar el Emisor Poniente de avenida Chapultepec a la calle Gran Canal.

“Es de conocimiento público el desarrollo del proyecto del Tren México-Querétaro, obra de infraestructura estratégica que tiene como objetivo mejorar la conectividad, movilidad y desarrollo económico de la región centro del país. No obstante lo anterior, el trazo proyectado en su paso por el municipio de Teoloyucan genera interés legítimo entre la población, relacionadas con afectaciones al tejido urbano y social, con la inminente pérdida de la identidad municipal, impactos en viviendas, comercios y zonas habitacionales consolidadas”, dijo Joel García Flores, vecino de Teoloyucan.

Javier Rodea Bastida, vecino y arquitecto en Teoloyucan, puntualizó que el paso vehicular conocido como El Polvorín debe rehabilitarse o demolerse, debido a su daño estructural. Ante ello, el alcalde Luis Domingo Zenteno Santaella explicó que como gobierno municipal buscan intervenirlo; sin embargo, no lo han podido hacer porque ni el gobierno estatal ni el federal reconocen estar a cargo del mismo.

Otro de los planteamientos vecinales es la habilitación de dos puentes peatonales en la calle Ciprés, en el barrio de San Sebastián, con diseño tipo rampa a ocho metros de ancho y con una altura suficiente para librar el paso del tren; y otro que cruce la calle Ferrocarriles hasta el supermercado de Soriana, en la zona centro del municipio.

Los vecinos pidieron ayuda para conseguir un nuevo espacio para el tianguis dominical que se instala a un costado de las vías del tren en la calle Reforma esquina con Hidalgo, en el barrio Tepanquiahuac, pues ya no podrán vender ahí.

EL UNIVERSAL publicó en diciembre de 2025 que los pobladores frenaron las obras del Tren México-Querétaro, y tras una mesa de trabajo, autoridades les explicaron que el proyecto considera la construcción de dos puentes vehiculares y cinco puentes peatonales a lo largo del trazado ferroviario que consta de 3.8 kilómetros en el municipio de Teoloyucan.