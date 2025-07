A cuatro días de la marcha antigentrificación, en la que se vandalizaron restaurantes y edificios en las colonias Roma y Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, integrantes del gabinete de la Ciudad de México acudieron al Parque España para realizar una asamblea informativa y recoger las peticiones de los habitantes.

La cita fue a las 18:00 horas y los vecinos que llenaron la carpa instalada en el Monumento a la Mano externaron sus inquietudes.

Los ciudadanos expusieron algunas ideas como establecer dos precios: uno para mexicanos y otro para extranjeros, para evitar el desplazamiento de los habitantes.

“Queremos que les cueste, que si van a venir que les cobren más porque ellos ganan en dólares y nosotros en pesos, entonces que pueda verse que ellos paguen en otro precio”, dijo una vecina.

También pidieron que se hagan respetar las leyes de la regulación de rentas, así como de “los hoteles disfrazados que les llamamos, como Airbnb y las plataformas”.

En el Parque España, vecinos de las colonias Roma y Condesa expusieron sus propuestas y dudas al secretario de Gobierno, César Cravioto, y otros funcionarios capitalinos. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL

Tras una lluvia de ideas entre vecinos, autoridades capitalinas anotaron las peticiones para combatir la gentrificación, las cuales, dijeron, serán estudiadas para presentar soluciones en la siguiente asamblea, pues el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, explicó que habrá dos o tres reuniones más con el fin de combatir “el tema central que es la gentrificación”.

En la siguiente reunión, aseveró, estarán presentes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

En tanto, el titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto, subrayó que no se volverán a tolerar actos de violencia durante manifestaciones y “se atenderán de inmediato”.

“Si hay una manifestación en la que se empiece a generar violencia, la atenderemos de inmediato. No se va a repetir otro hecho como el que vivimos el viernes, eso que les quede absolutamente claro a todos los vecinos”, dijo.

Añadió que no se volverán a tolerar actos de xenofobia, pues “no somos iguales que nuestro vecino del norte, no tenemos por qué responder de la misma manera”.

Al respecto, Tomás Pliego indicó que el sábado, un día después de los destrozos, se acudió con los dueños de los locales afectados y se les exhortó a denunciar los actos vandálicos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), pues “tienen que hacer su trabajo y no es un tema menor, no lo podemos hacer a un lado y la violencia no la podemos permitir”.

En el Parque España, vecinos de las colonias Roma y Condesa expusieron sus propuestas y dudas al secretario de Gobierno, César Cravioto, y otros funcionarios capitalinos. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL