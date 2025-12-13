Naucalpan, Mex.— A pesar del anuncio de la próxima instalación de sistemas antievasión en los accesos del Viaducto Elevado Bicentenario, aún hay conductores que deciden invadir la vía de cuota.

Para ingresar al también conocido como segundo piso del Periférico Norte, los autos golpean la pluma de acceso o bien, alguno de los pasajeros baja y forza el mecanismo para poder meterse sin pagar el peaje correspondiente.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por los enlaces del Viaducto Elevado Bicentenario para documentar el hecho, en especial el de Gustavo Baz, sentido sur a norte, en el cual ya fue instalado el sistema antievasión o ponchallantas, aunque sin entrar en operación.

Antes de acceder, hay un letrero que avisa de la próxima entrada en operaciones del sistema, lo que estaría inhibiendo que los conductores intenten pasar sin pagar.

Y en el acceso de norte a sur, las invasiones continúan. Se pudo observar a conductores de transporte público cruzando sin pagar; en uno de los casos, el chofer usó su unidad tipo combi para golpear la pluma e ingresar a la vía de cuota.

Uno de los trabajadores que estaba en el lugar, informó que no están facultados para hacer alguna acción más allá de solo anotar el número de placas de circulación y pasar el reporte a la empresa.

“Sí se nos ponen agresivos y no podemos hacer nada porque no tenemos la indicación. Lo más común es eso, que avienten la pluma con el carro”, dijo el empleado.

En otros casos, son los pasajeros de los vehículos los que se bajan de las unidades para empujar y subir al Viaducto Elevado Bicentenario, dijo, y aun cuando les gritan para informar que está prohibida dicha acción, insisten y sólo proceden a apuntar la placa de circulación.

Hay un módulo para escanear el Tag, en caso de que este no fuera detectado por el sistema desde el parabrisas de los vehículos e incluso el personal en los enlaces, se acerca con un aparato para leer el dispositivo y pasar de manera legal, por lo que “no hay pretextos para que se estén pasando así, se arriesgan a chocar o incluso a que nos atropellen”, indicó.

El costo de recorrido completo desde Tepalcapa, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, hasta llegar al entronque con la autopista Urbana Norte, en la Ciudad de México, es de 134.62 pesos, de acuerdo con el portal de Aleatica.