Tras el levantamiento de la quinta contingencia ambiental por ozono, del año, este lunes persistió la mala calidad del aire, así como altas temperaturas en la Ciudad de México y la zona conurbada.

Cerca de las 15:00 horas de ayer, el Índice Aire y Salud reportó mala calidad del aire por ozono, con riesgo alto para la salud, en nueve estaciones de la Ciudad de México y cinco del Estado de México, incluidas las estaciones Camarones, Merced, Hospital General de México, Iztacalco y UAM Iztapalapa.

Ante la mala calidad del aire, se recomendó a personas de grupos sensibles evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre, mientras que para el resto de la población, se les recomendó reducir actividades físicas vigorosas al aire libre.

Estas condiciones se sumaron a las altas temperaturas que se registraron en la capital durante el día, con una temperatura ambiente promedio de 27°, durante la tarde.

Aunque por la tarde se registraron núcleos de lluvia fuerte acompañados de granizo en algunas partes de la Ciudad de México, se alcanzaron temperaturas máximas que ascendieron a los 30.2° y 30.1°, principalmente en las estaciones de Coyoacán y Gustavo A. Madero, respectivamente, según los reportes.

Sin embargo, fue hasta pasadas las 18:00 horas, cuando ya se registraba lluvia en la Ciudad de México, que la calidad del aire mejoró, con prácticamente todas las estaciones de la capital, con calidad aceptable y nivel de riesgo para la salud moderado.

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