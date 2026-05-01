Cuautitlán Izcalli, Méx.— Los usuarios del Tren Felipe Ángeles Buenavista-Cuautitlán que deseen tomar el ramal que se dirige al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no encuentran máquinas para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual es indispensable para poder hacer uso del nuevo sistema ferroviario.

Además, no en todas las estaciones se han instalado los nuevos lectores.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por el ramal del tren y ninguna estación tiene máquina para recargar y sólo las estaciones de Lechería, Fortuna y Buenavista cuentan con los nuevos lectores para que los usuarios que se dirigen al AIFA puedan ingresar con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Dicho plástico es el único habilitado para poder salir en las estaciones de la nueva ruta y en las terminales del AIFA y Buenavista, pues en los módulos tipo stand que fueron instalados el personal informa a los usuarios que no hay sistema y los invitan a recargar bajando una aplicación en el teléfono celular.

Ante la prisa que llegan a tener algunos de los pasajeros, los guardias de seguridad en las estaciones que sí tienen el lector de Movilidad Integrada les permiten el paso sin pagar y les precisan que la medida es temporal en tanto se habilita el servicio al 100%.

Actualmente, los usuarios del Tren Felipe Ángeles sólo pueden cargar su Tarjeta de Movilidad Integrada en las cuatro máquinas instaladas en Buenavista, en la aplicación móvil de App CDMX o en Mercado Pago.

“Pienso que hace falta más información porque está confuso. Yo, por ejemplo, me subí en Cuautitlán, entré con mi tarjeta del Suburbano y me dicen que para salir en la estación Prados Sur del nuevo tren no me van a dejar porque necesito la otra tarjeta. Le explico al señor que me atendió que sí la traigo y que quiero ponerle dinero y me dice que no se puede porque no hay máquinas y ellos no tienen sistema”, dijo Verónica Ruiz.

Verónica esperó el nuevo tren que va al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la estación Lechería; sin embargo, su destino fue la estación Prados Sur, ubicada en Tultitlán, sitio al que le parece más rápido llegar ahora por la vía ferroviaria.

“Allá vive mi mamá y están mis sobrinos muy cerca también; entonces, de irme en combi a irme en el tren, pues ahorita que está barato me voy así. Y para salir me dijeron que baje una aplicación y que ahí le recargo dinero a la tarjeta y si no, allá me dejan salir”, abundó.

Raúl Becerra contó que abordó el nuevo tren en la estación de Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, y le permitieron salir en la estación de Tlalnepantla, sólo con mostrar que sí traía su Tarjeta de Movilidad Integrada, pues ahí sólo hay un lector nuevo para ingresar, pero no para salir.