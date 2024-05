El diputado local del PAN Raúl Torres sostuvo que el Gobierno capitalino vuelve a caer en omisión y opacidad al reservar por tres años los resultados de los análisis que se realizaron en el agua contaminada de la alcaldía Benito Juárez, por lo que pidió la intervención del Instituto de Transparencia.

“Le estamos solicitando al Info CDMX intervenga y emita las observaciones correspondientes al gobierno de Martí Batres para echar atrás esta ocurrencia, las y los vecinos de Benito Juárez se sienten preocupados por saber con qué tipo de sustancias estuvieron conviviendo y el Gobierno oculta”, dijo.

Ayer se dio a conocer que el Sistema de Aguas de la Ciudad (Sacmex) reservó durante tres años los resultados de las pruebas al agua contaminada al alegar presunto sabotaje.

Ante esto, el legislador afirmó que ocultar información es corrupción y que hasta el día de hoy no se ha logrado informar verdaderamente qué químicos se mezclaron con el agua en la Benito Juárez.

Al respecto, el coordinador de los diputados panistas, Federico Döring, manifestó que se ejecutarán todas las opciones jurídicas y parlamentarias a la mano para revertir esta decisión que, no solamente es política para no afectar a la ex alcaldesa de Iztapalapa, sino es un tema de salud pública.

“Fueron semanas muy difíciles para nuestros vecinos de Benito Juárez, quienes tuvieron que comprar agua en pipas con altos costos, las brigadas de la Secretaría de Salud no fueron las suficientes para atender las demandas de quienes comenzaron a presentar síntomas y daños a su salud”, indicó.

Döring refirió que la Fiscalía capitalina también ha sido incapaz de ofrecer información clara al Congreso local sobre lo que verdaderamente ocurrió en el Pozo Alfonso XIII y se ha dedicado a cruzar señalamientos políticos en vez de agilizar las investigaciones que tanto le ocupan a las y los vecinos.

La diputada Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, exigió al director de Sacmex, Rafael Carmona, a no ser cómplice de las “omisiones y corrupción” de Martí Batres en este tema del agua contaminada.

