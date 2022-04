PAN y Morena chocan en Congreso de CDMX

A los 10 minutos de iniciar la sesión ordinaria en el Congreso local de este jueves, los diputados de Morena salieron del salón de plenos para dar una conferencia de prensa, por lo que sus homólogos del PAN exigieron al presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, el pase de lista, pero éste, lejos de aceptar el pedimento, decretó un receso de 20 minutos.

Esto provocó que el panista Ricardo Rubio Torres, lo acusara de “prepotente y violar el Reglamento, pues usted carece de facultades para decidir por sí sólo el receso, sino es solicitado por alguno de los diputados”, al tiempo que otros de sus compañeros tomaban la tribuna, mientras los morenistas, en su conjunto, denunciaban presuntos abusos de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, contra un ciudadano.

La situación provocó que personal de resguardo, de manera violenta, impidiera el acceso a los medios de comunicación al salón de plenos, bajo el argumento de que “son instrucciones de la Mesa Directiva”, respondieron los vigilantes.

Una vez que los morenistas concluyeron su conferencia, fue como los policías internos permitieron el acceso a los reporteros, que coincidió con la reanudación de la sesión a las 10:45 horas, cuando los panistas comenzaban su conferencia bajo la tribuna del salón de plenos, pero para ese momento “alguien” cortó la señal de las redes sociales.



Sin embargo, la discusión, acusaciones y amenazas de un lado y otro continuaron. Incluso, el diputado de Morena, Jeancarlo Lozano, les advirtió a los panista: “No siempre seremos pacientes”, a lo que Rubio Torres le respondió: “Eso suena a una amenaza. Sólo le digo que los carniceros de hoy, serán las reses de mañana, no lo olvides traidor, quien vendió su dignidad por un plato de lentejas”.

Por lo que el neomorenista no tuvo más argumentos para responder, aunque dio pie a que el salón de plenos del Antiguo Palacio de Donceles se convirtiera en un ring, donde los protagonistas sólo lanzaban golpes de sombra, “pero de seguir esta situación, pronto llegaremos al enfrentamiento físico. Es lamentable lo que ocurre en esta Legislatura”, comentó el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, quien sólo observaba el enfrentamiento de panistas y morenistas.

Gabriela Salido Magos, diputada del PAN, acusó al presidente de la Mesa Directiva de ser el responsable de toda esta situación, “y del lamentable espectáculo que damos, pues no pierde oportunidad de dar preferencia a los legisladores de su partido. A ver, porque ahora si decretó un receso, porque sus compañeros abandonaron la sesión, pero cuando nosotros estamos ausentes, de inmediato acepta el pase de lista. Eso es abusar del cargo”, denunció.

A lo que la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, respondió que el comportamiento del presidente de la Mesa Directiva, “en todo momento ha sido imparcial y apegada al Reglamento. Mentira que nos de preferencia, porque con ustedes, los panistas, ya es una constante que pasan lista y abandonan sus curules. Es más, dónde está su coordinador. No lo veo, así como a otros de sus diputados. Así que no vengan hacerse las víctimas”, acotó entre aplausos de sus correligionarios.

Cuando la situación parecía clamarse, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ernesto Alarcón Jiménez, desde su curul pidió la palabra para decirle a su homónimo de la Mesa Directiva: “Le hago de su conocimiento que hay diversos problemas de la prensa con el persona de resguardo. Esa situación me la hicieron saber y se la planteo para que tome cartas en el asunto”.

Lee también: “Ya habrá tiempo para todo”, dice Sheinbaum tras nuevo destape de AMLO rumbo a 2024

A lo que Díaz Polanco, con displicencia, dijo desconocer el problema, por lo que le pidió hacerle llegar por escrito el conflicto suscitado, “para que la Mesa Directiva tome cartas en el asunto”, como si fuera un conflicto menor que no ameritaba su atención inmediata.

Minutos después, el morenista recordó que “en mi país –República Dominicana—hubo una invasión militar, en la que desembarcaron 42 mil elementos y nunca di la espalda. Siempre me mantuve de frente. Por lo que ahora no voy a rehuir y enfrentaré la situación”, sostuvo entre risas en los diputados, “pues ahora que nos diga de qué país es, porque ya quedó claro que mexicano no es”, señaló el panista Diego Garrido López.

La discusión continuó hasta las 12:23 horas, cuando la priista Marta González Carrillo, exigió a los diputados, “ya dejar las discusiones y ponerse a trabajar. Ya basta que en cada sesión es costumbre suya discutir por todo. No es posible que la mayoría de ustedes repitieron como legisladores y siguen con sus pleitos. Si no quieren trabajar, pues dejen el cargo y que vengan sus suplentes. Así como yo, hay un grupo de jóvenes que es nuestra primera legislatura y no es posible que nos encontremos con esto. Ya basta”, insistió la del tricolor.

Luego un silencio sepulcral envolvió el salón de plenos y los diputados, unos y otros se vieron como disculpándose, hasta que Díaz Polanco rompió el mutismo para anunciar el deshago del primero de los 43 puntos que conformaban el orden de trabajo, mientras en la entrada del salón de plenos, el personal de resguardo continuaba condicionando el acceso a los medios de comunicación, sin que autoridad alguna pusiera orden.

Lee también: Hallan cuerpo en zona de búsqueda de Debanhi

ar/acmr