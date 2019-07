PAN quiere presidencia del Congreso de la CDMX

Nos comentan que para el próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política no debiera recaer de nuevo en Morena. Nos cuentan que según la propia Constitución, la presidencia de ese órgano de gobierno al interior del Poder Legislativo local debe ser rotativa y por ello, esta vez, le toca al Partido Acción Nacional, que puede quedar en manos de su coordinador Mauricio Tabe. Nos recuerdan desde el edificio de Donceles que hubo intentos dentro de Morena para poder repetir, pero al final, no prosperaron, por lo que si no ocurre otra cosa, el expresidente del PAN en la Ciudad de México estará en posibilidades de encabezar los trabajos del organismo en el segundo año de la legislatura.

Obligan a rendir cuentas al Heroico Cuerpo de Bomberos

En este caso no, no se trata de una indagatoria más contra el exlíder del sindicato de bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa, sino esta vez se trata del Heroico Cuerpo de Bomberos, que encabeza José Manuel Pérez Cova. Le platicamos que el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que encabeza Julio Bonilla, recordó al gremio sus obligaciones en esta materia para que transparente los contratos que suscribió con personal de honorarios en los años 2018 y 2019. Por ello le ordenó que los publique en su página de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Reactivan obras en la urbe

Mientras obras como la ampliación de la Línea 5 del Metrobús y la extensión de la Línea 12 del Metro enfrentan problemas por molestias y quejas de los vecinos, la Secretaría de Obras y Servicios capitalina, que encabeza Jesús Esteva Medina, alistan el arranque de diversos proyectos para el segundo semestre. Por ejemplo, la colocación de concreto hidráulico en avenida Ceylán, los puentes vehiculares de Circuito Interior, la ampliación de la Línea 3 del Metrobús de Etiopía al Metro Zapata y también un segundo paquete para rehabilitar cruceros. ¿Habrá inconvenientes para los capitalinos? Lo importante, en todo caso, es que los servicios queden bien...

Dudas en arrendamientos de patrullas y ambulancias en Edomex

Nos señalan que la adquisición de patrullas, camiones de bomberos y ambulancias bajo el esquema de arrendamiento en municipios mexiquenses como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, ha generado cuestionamientos por parte de síndicos y hasta de integrantes de la sociedad civil, pues argumentan que hay poca transparencia en el proceso de compra de esos bienes. Por ejemplo, el edil de Tlalnepantla, el morenista Raciel Pérez Cruz, quien ha reconocido la existencia de esos señalamientos, ha argumentado que lo importante es cumplir de forma inmediata y eficiente a la ciudadanía y defendió su decisión al señalar que a la larga “sale más barato” porque la empresa que renta se hace cargo del mantenimiento y equipamiento de unidades como patrullas, así como de reemplazarlas en caso de descompostura.