La alianza opositora en la Ciudad de México conformada por el PRI, PAN y PRD empieza a tener los primeros acuerdos para definir el método que utilizarán para la elección de su candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno en 2024, y algunos son realizar foros por toda la capital y levantar encuestas.

Entrevistados por separado por El UNIVERSAL, los líderes partidistas comentaron que buscarán un gobierno de coalición y que van juntos en la formación de este acuerdo, que sería un poco similar al que usarán sus institutos a nivel nacional.

De igual forma, descartaron una posible ruptura en la alianza al momento de definir al candidato o candidata, pues sostuvieron que lo primero es el proyecto y luego la persona.

La líder del sol azteca en la Ciudad, Nora Arias, comentó a EL UNIVERSAL que ya hay acuerdo para que se realicen foros con todos los aspirantes, en donde hagan propuestas para mejorar la capital, encuestas y están definiendo si también habrá recolección de firmas, como ocurrirá a nivel nacional.

“En la Ciudad de México lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo antes [de la alianza] y los resultados han sido muy diferentes a lo nacional, por eso tenemos que ser muy responsables en el tema de cómo vamos a querer que salga nuestro aspirante a ser nuestro candidato o candidata, por eso es que estamos revisando el tema. Vamos con foros, eso ya está; vamos con encuestas, ya está, puede ser similar al nacional, puede ser, vamos a tomar algunas cosas que veamos viables”, sostuvo.

Descartó que vaya a existir una ruptura en la alianza al momento de elegir al candidato o candidata, pues la prioridad es el proyecto.

Al respecto, Andrés Atayde, presidente local del PAN, comentó que aún no han logrado un acuerdo oficial, pero sí han avanzado en las negociaciones para que haya foros o debates por toda la Ciudad de México y luego una especie de encuesta o medición de aspirantes.

Asimismo, precisó que su partido está impulsando que sean ellos, tomando en cuenta la fotografía electoral y los resultados de 2021, los que propongan a los perfiles del candidato o candidata, pero no a manera de imposición, sino para maximizar las posibilidades del triunfo.

“Es algo parecido a lo que sucedió justamente en Coahuila y el Estado de México, que en ese caso el Partido Revolucionario Institucional al tener mayor porcentaje o intención de voto en la última fotografía electoral, fue el partido que a final de cuentas propuso el perfil, en ese caso fueron dos candidatos, y el PAN, por supuesto, acompañó; entonces, quizás en la Ciudad de México eso también pueda tomarse en cuenta, sobre todo, no a manera de imposición, sino para generar un acuerdo que maximice la probabilidad de triunfo aquí en la Ciudad, en donde vemos una posibilidad de cambiarle el rumbo a la capital del país”, aseveró.

Confió en la madurez política de los tres partidos para que no existan divisiones cuando se defina al candidato o candidata, y salgan más unidos “y fortalecidos para ganar la Jefatura de Gobierno el próximo año”.

Cuestionado al respecto, Israel Betanzos, presidente del PRI en la Ciudad, explicó que utilizarán un método similar al nacional para elegir a su aspirante.

Delineó que la solicitud del registro tendrá que ir acompañada de un cierto número de firmas, cantidad que están definiendo.

De igual forma, dijo, para elegir al candidato se haría una especie de elección interna entre los tres partidos, en donde voten simpatizantes y militantes que previamente se registrarían.

Resaltó que con esto se daría “una garantía y un plus” de que el candidato que se defina sea competitivo “hay que tener 100% de algo y no 100% de nada”.

El priista reiteró que el Partido Acción Nacional no impondrá al abanderado. “El [PAN] registra, pero no impone, por eso estamos hablando de un piso parejo con estas reglas para que el mejor perfil, que crean los militantes, ciudadanos, entre los debates y foros de análisis, salga de una evaluación, hacer un escrutinio perfectamente del perfil y que eso nos permita saber quién sea el que nos abandere… piso parejo, aquí no es un tema de porcentajes”.