El diputado local del PAN, Federico Chávez, solicitó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, bajarle a su gasto de comunicación e imagen en lo que resta del año y mejor invertir en el Metro, políticas o acciones para la localización de mujeres desaparecidas y/o tratamientos para el cáncer infantil.

“No es posible que Sheinbaum gaste 753 millones de pesos en su imagen desde el gobierno local durante este año, incrementando descaradamente el gasto para su publicidad y comunicación en un 39%, de acuerdo al presupuesto de este año”, criticó.

Asimismo, lamentó que la mandataria siga obsesionada con ser presidenta y, por ese sueño, haya estado descuidando a la Ciudad, dejado a las mujeres solas, sin responderle a las madres y padres que sufren por las enfermedades terminales de sus hijos.

Cabe destacar que, en 2022, la jefa de Gobierno tenía alrededor de 541 millones de pesos para su publicidad, pero para este 2023, decidió aumentar ese presupuesto con 211 millones de pesos más. “Lo que significa un gasto innecesario para la etapa de sufrimiento que vive la Ciudad por violencia, feminicidios, dolor humano y muertes en el Metro”.

Federico Chávez lamentó que la prioridad de Claudia Sheinbaum sea en este momento una encuesta de Morena y no la realidad diaria de la Ciudad, donde la gente exige una autoridad de tiempo completo y no cada vez que puede la jefa de Gobierno.

Recordó que Sheinbaum ha dado contratos por más de 46 millones de pesos a tres empresas para ejecutar publicidad “positiva” para hacia ella. “Empresas que también se han dedicado, por órdenes de la jefa de Gobierno, a atacar a Lorenzo, Córdova, Ebrard y hasta a Monreal, ello, de acuerdo a investigaciones de periodistas”.

Por lo anterior, el panista sugirió a Sheinbaum apegarse a la Constitución capitalina y velar por la encomienda a la que fue electa con el voto de los capitalinos.

En este sentido, el coordinador de los diputados locales del PAN, Federico Döring, instó a Sheinbaum, para que sea más sensible con los problemas de los capitalinos “y no encargue la Ciudad a funcionarios de medio pelo que no tienen el compromiso institucional para resolver durante los fines de semana”.







