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El PAN en el Congreso capitalino solicitó que la reforma constitucional en materia de rentas, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sea sometida a consulta pública antes de ser dictaminada y que también se organicen parlamentos abiertos.

Andrés Atayde, coordinador de la bancada, subrayó que el PAN está abierto al diálogo y al análisis técnico, pero dejó en claro que cualquier iniciativa en materia de vivienda debe estudiarse con seriedad y sin afectar el derecho a la propiedad privada, al tiempo que debe generar incentivos para la inversión pública y privada. Ayer, la iniciativa sobre rentas fue turnada a comisiones unidas.

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