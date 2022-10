PAN en CDMX busca que repartidores de aplicaciones cuenten con seguro de vida

El diputado local del PAN, Aníbal Cañez, propuso que los repartidores de comida, a través de apps, tengan servicios sociales básicos como un seguro de vida. Lo anterior, dijo, como una forma de protegerlos ante alguna eventualidad vial o delincuencial.

“Se trata de ofrecerles un paquete de beneficios sociales por medio de una iniciativa que estaré promoviendo, la cual busca que el dinero que el gobierno local recauda por concepto del aprovechamiento que se le impuso en un 2% a las plataformas digitales de reparto de productos y servicios, se pueda crear un fideicomiso para un seguro de vida a cada repartidor y acciones de infraestructura urbana”, detalló.

Puntualizó que con esta reforma se amplía la aplicación del gasto que, en teoría, se debería estar ejecutando en obras de infraestructura y mejoramiento urbano, como lo señala el Artículo 307 del Código Fiscal local, “pero que hasta la fecha no se sabe el destino de lo recaudado, ni los lineamientos que se ejecutan por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para tal efecto”.

Aníbal Cañez destacó que de aprobarse su iniciativa, además de mejorar las condiciones físicas del espacio público e infraestructura urbana como lo son las vialidades, se estaría creando un programa que estaría a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social local y que tendría como beneficiarios a todas aquellas personas que prestan sus servicios de reparto que por algún accidente de tránsito puedan perder la vida.

“Las aplicaciones de reparto nos dieron a los capitalinos un servicio vital durante la pandemia y fue una opción válida para que mucha gente trabajara, pudiera tener ingresos, gracias a esto es que muchos restaurantes lograron superar el cierre”.

Cañez Morales recordó que Morena y el gobierno capitalino justificaron un impuesto del 2% a las apps argumentando el uso de la infraestructura urbana, y dijeron que, con lo recaudado, la Ciudad tendría mejores calles, más alumbrado, mejores parques y jardines.

“Que le iban a dar dinero a las alcaldías, pero esto no ha sucedido. Lo que si ha sucedido es el manejo en la opacidad, no sabemos en qué se están gastando el dinero. Las y los diputados del PAN exigimos que el gobierno de la Ciudad, informe con precisión en qué ha invertido el dinero recaudado, no se vale quitarle a los capitalinos para inflar una bolsa política”, concluyó el legislador panista.

