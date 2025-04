La dirigencia del PAN en la CDMX pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana modificar el intento de protocolo establecido para usuarios del Metro que han denunciado más casos de pinchazos dentro de las estaciones en este medio de transporte masivo.

“Primero, la jefa de Gobierno subestimando y declarando que no era para tanto, luego el Metro negando la situación y ahora la Fiscalía capitalina, de manera posterior, nos dio la razón al confirmar esta problemática que es muy grave”, indicó la líder panista Luisa Gutiérrez.

Indicó que a partir de que se visibilizó lo que sucede en el Metro contra las y los usuarios, a quienes los inyectan para luego intentar robarles, es como se ha mirado lo que pasa en materia de inseguridad.

Lee también Celebran Día del Niño en la Central de Abasto de la CDMX; marionetas, juegos y sonrisas para hijos de locatarios

“Han llegado más casos; tan sólo este lunes se reportaron tres hechos que son de total preocupación para nosotros como oposición porque vemos que las acciones de la autoridad han quedado rebasadas ante este nuevo modus operandi. Exigimos a la Jefa de Gobierno más seguridad para nosotras en el Metro, cuando a una señora se le cayeron las aspas de su lavadora en el Metro, hasta Guardia Nacional le mandaron y Morena la quería dejar en la cárcel”, recordó.

Luisa Gutiérrez pidió al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, hacer su trabajo y no permitir que Morena influya en la agenda de seguridad.

“No hay programas ni política pública que proteja a las mujeres. No estamos seguras en el transporte público y el Gobierno de Morena al no hacer nada, también está cometiendo violencia contra las mujeres por esta omisión. Lo hemos dicho siempre, tenemos un gobierno reaccionario y no de planteamientos sólidos para protegernos. Morena sigue negando la realidad y nos dice que no es para secuestro, pero entonces, para qué no están drogando en el Metro”, apuntó.

Lee también ¡Es hoy, es hoy! Proyección de la película Flow en el Zócalo de la CDMX por el Día del Niño; Consulta aquí el horario

La panista dijo que se mantendrá firme en seguir denunciando estos hechos en el Metro y no permitirá que el Gobierno siga minimizando lo que sucede contra nosotras como mujeres principalmente. “Las mujeres y los hombres de esta Ciudad no estamos seguros con Morena, estamos totalmente alejados de una Ciudad de derechos y de libertad para nosotras”.

¿Qué dice el protocolo?

Si una persona dentro de un vagón del Metro observa algo inusual o siente un pinchazo o pellizco en la piel se recomienda jalar la palanca de emergencia.

Si en cambio la persona se encuentra dentro de la estación, puede acercarse al personal de seguridad o del Metro o Metrobús para solicitar ayuda.

Lee también Reportan nuevo pinchazo en Línea 3 del Metro; víctima es menor de edad

La víctima será trasladada para una revisión médica dentro de las instalaciones del Metro CDMX.

Se realizará un entrevista para determinar los síntomas, la ubicación de una lesión, punto de la agresión.

En caso de requerirlo, se llamará a los servicios de emergencia, de lo contrario, la víctima será retenida hasta que se sienta bien o algún familiar vaya por ella, garantizando su seguridad en todo momento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr