PAN CDMX llama a la civilidad y no empañar proceso electoral del 2021

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, llamó a los actores políticos y de gobierno no empañar el proceso electoral en curso y, por el contrario, conducirse con responsabilidad, civilidad y pleno respeto a la ley, para garantizar la paz social y estabilidad política en la capital.



“Llamamos al Gobierno de la Ciudad, a los partidos políticos, a aspirantes, precandidatos y candidatos a respetar la ley. A conducirse con civilidad y hacer más bien una propuesta de campaña. Los llamamos a rechazar la descalificación y la guerra sucia, a no empañar el proceso electoral y garantizar un proceso limpio, equitativo y democrático”, enfatizó.



Destacó el líder del blanquiazul capitalino, que a nadie conviene generar división denostando al contrario; es necesario, insistió, dar ejemplo de civismo y cultura democrática.



“Hoy más que nunca debemos actuar con altura de miras. Seamos, por tanto, partícipes de una contienda limpia y generemos, al mismo tiempo, un ambiente propositivo, crítico y de respeto. Por eso, llamamos al gobierno a respetar la ley y no solapar conductas con claros fines políticos”, insistió.



El Gobierno, apuntó Atayde Rubiolo, debe ser garante de la legalidad, “por lo que Acción Nacional denunciará cualquier irregularidad en el uso de los recursos y programas públicos, ya que no deben utilizarse para comprar voluntades ni coaccionar el voto”, advirtió el panista.



Recordó que a casi un año de haberse declarado la emergencia sanitaria por la Covid-19, la nueva normalidad obliga a realizar campañas creativas e innovadoras, por lo que se pronunció a favor del uso responsable de las redes sociales.



“Hoy, las campañas no sólo serán presenciales, hay que apostar a las nuevas tecnologías, no sólo para informar y convencer con propuestas, sino también para cuidar la salud de las y los capitalinos. Hagamos de ellas un espacio de respeto, tolerancia y de libertad de expresión”, reiteró.

