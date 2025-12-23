En 2026, los órganos autónomos y de gobierno de la Ciudad de México recibirán un presupuesto total de 25 mil 186 millones de pesos (mdp), 8% superior a lo que tuvieron este año, pero inferior a lo que solicitaron a diputados locales.

En total, a los organismos autónomos se les destinarían 14 mil 652 millones de pesos y a los de gobierno, 10 mil 533 mdp.

El Presupuesto de Egresos, aprobado por el Congreso de la CDMX y publicado por el Gobierno capitalino en la Gaceta Oficial, detalla que el Instituto Electoral local (IECM) tendrá un presupuesto de mil 590 millones de pesos; sin embargo, lo solicitado por este organismo autónomo fue de mil 873 millones de pesos.

El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Juan Carlos Aguilar, había requerido 2 mil 41 mdp para el próximo año; no obstante, recibirá mil 862 millones.

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Estela Fuentes, demandó 684 millones para la institución, pero recibirá 583 millones.

La presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Teresa Shamah Levy, solicitó un presupuesto de 31 millones de pesos para el próximo año, pero sólo recibirá 23 millones.

A su vez, el presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra, había solicitado a los diputados locales 17 mil 345 mdp de presupuesto para 2026; no obstante, únicamente recibirán 8 mil 190 millones.

El Congreso de la Ciudad de México solicitó un presupuesto de 2 mil 164 millones de pesos; sin embargo, el presupuesto de Egresos solamente les otorga mil 886 mdp.

Reciben presupuesto completo

Quienes sí se ajustaron a su techo presupuestal fueron: el Tribunal Electoral local, que recibirá 365 millones; la Fiscalía General de Justicia, que alcanzará los 9 mil 150 mdp, y la Comisión de Derechos Humanos, que dispondrá de 539 millones de pesos.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje aumenta de 354 a 370 millones; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info CDMX), pese a que ya no podrá sesionar por falta de quórum, recibirá 165 millones, cantidad superior a los 158 millones de este año.

El dictamen añade que estas asignaciones preservan la autonomía constitucional de los entes y garantizan condiciones materiales para el desempeño eficaz de sus funciones, manteniendo proporcionalidad respecto del total presupuestal.