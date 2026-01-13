El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que la próxima semana inaugurará el Pabellón de las Libertades en el Teatro Ángela Peralta, una exposición fotográfica que busca recabar los testimonios e historias de los presos políticos de los gobiernos autoritarios.

Tabe Echartea indicó que se iniciará con algunos testimonios de víctimas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero es un homenaje para afectados de todo el mundo, “porque no nos podemos quedar callados ante las injusticias”.

“Por eso inauguraremos el Pabellón de las Libertades que se instalará en el Teatro Ángela Peralta, para dar voz a todas las víctimas de los gobiernos autoritarios y ahí compartiremos todos los testimonios de presos políticos de diversas partes de Latinoamérica y del mundo”, dijo en conferencia de prensa.

El edil adelantó que incluso podrían haber códigos QR a lo largo de esta exposición, a fin de que “te puedas meter y ver la historia, como en los museos”.

Agregó que “nosotros queremos que en nuestros espacios culturales se haga la difusión de las atrocidades de los gobiernos autoritarios y que las víctimas nos compartan sus testimonios”.

Sin avances medidas contra la gentrificación

Durante una conferencia para hacer una prospectiva sobre el año 2026, Mauricio Tabe puntualizó que a cuatro meses del plazo que dio el Gobierno capitalino para presentar el Plan Maestro de Tensión Inmobiliaria enfocado en 12 colonias de esta demarcación y Cuauhtémoc para combatir la gentrificación, no ha sido buscado al respecto y no ha habido ningún avance.

“No nos han buscado, no hemos sabido nada hasta el momento. No sabemos las razones o hacia dónde vayan”, comentó.

EL UNIVERSAL publicó el pasado 10 de noviembre que, a pesar de que septiembre era el mes que el Gobierno capitalino dio como plazo para presentar este plan maestro contra la gentrificación, es decir, la expulsión de los habitantes principalmente de 12 colonias de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, ambos alcaldes y expertos señalaron que no hubo avance.