Diputados locales de oposición alistan su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca el domingo 1 de febrero, la cual se alinea con los temas prioritarios que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México.

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que algunos de los temas prioritarios que impulsarán serán la Ley del Sistema Público de Cuidados y el Plan General de Desarrollo (PGD), pendientes que arrastran desde hace varios años y parece que ahora sí pueden aprobarse, pues desde la administración local se promueven.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, detalló que su agenda legislativa gira en torno a cuatro temas: la Ley del Sistema Público de Cuidados, actualización de la Ley de Movilidad y la de Salud Mental, y el de la vivienda.

Precisó que en sistema de cuidados hay avance y buena coordinación con los grupos parlamentarios y con el gobierno, “pero en vivienda todavía no. No acaba de arrancar el modelo que ha propuesto el gobierno porque lo fundamental, lo primero, es garantizar que haya más vivienda. Hoy no se está construyendo la vivienda necesaria para la demanda que requiere la Ciudad”.

Dijo que hay todas las condiciones para retomar un ambiente de civilidad que les permita avanzar en la agenda y “que nos permita dar resultados y darle a la Ciudad el Congreso que merece”.

La coordinadora del PRI, Tania Larios, sostuvo que sus prioridades son la reforma electoral, el PGD, la legislación secundaria en materia de transparencia, el Sistema Público de Cuidados, y la Ley de Refugio para Animales, que también están en el radar del gobierno local.

Anticipó que será un periodo ordinario “de confrontación y debate intenso, síntomas y reflejo de la falta de estabilidad y gobernabilidad democrática”.

La bancada del PAN se encuentra afinando su agenda legislativa y en las próximas horas la darán a conocer a detalle, pero gira en torno a los temas de seguridad, infraestructura urbana, acceso al agua, vivienda digna y movilidad.

El coordinador blanquiazul Andrés Atayde comentó que el Congreso capitalino está en deuda con los chilangos.

“Muchos temas importantes siguen estando pendientes. Desde el grupo parlamentario seguiremos observando lo que no ayuda a las familias chilangas y llevaremos propuestas para que las cosas en la CDMX estén bien. El mayor reto de corto plazo es tener lista a nuestra Ciudad para recibir el Mundial, y muchas cosas siguen faltando”, declaró el coordinador panista.

El vicecoordinador del PAN Diego Garrido espera encontrar diálogo y construcción de acuerdos en el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Que se cumplan los acuerdos para que no suceda lo de la última sesión, donde tuvimos que tomar la tribuna ante el incumplimiento. Buscaremos civilidad política. Esperamos que toda reforma constitucional y la electoral, si es que hay, salga por consenso”.