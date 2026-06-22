La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó las obras de mejorara de la capacidad del Vaso Regulador El Salado en Iztapalapa, con lo cual se busca contrarrestar las inundaciones en la zona oriente de la capital.

Durante el evento, la mandataria explicó que realizaron un desazolve para hacerlo más hondo y aumentar su tamaño a 400 mil metros cúbicos, equivalente a 40 mil pipas. La inversión fue de 97 millones de pesos, se explicó.

Con esto, indicó, se busca atender los problemas de inundaciones en la temporada de lluvias en la zona oriente de la ciudad, en su límite con el Estado de México, ya que en esta área hay un severo problema de hundimiento y grietas, lo cual contribuye a las anegaciones.

“En lugar de que millones de litros de agua lleguen de forma repentina al drenaje y se desborden, estas obras nos ayudan a administrar grandes volúmenes de agua y proteger a la población cuando lleguen las intensas lluvias”, explicó Brugada Molina.

La jefa de gobierno acotó que el plan integral para mitigar las lluvias en esta zona, donde ya se incluye el vaso regulador, hay una inversión de 427 millones de pesos; mientras que en la alcaldía Iztapalapa se destinarán más de mil 500 millones de pesos para obras de drenaje.

El lunes, EL UNIVERSAL publicó sobre el avance de estas obras “prioritarias” que iniciaron el año pasado ante las intensas lluvias de 2025 que afectaron a las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco. Y una de ellas era el vaso regulador.

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