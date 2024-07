Tultepec, Méx.— Las obras de ampliación del Tren Suburbano cumplieron seis días de paro debido a la protesta que realizan vecinos de la comunidad de Santiago Teyahualco, quienes insisten en no permitir que ningún ingeniero u obrero se acerque a continuar con sus labores hasta no ser atendidos por personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Desde hace cuatro años que comenzaron las obras para conectar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los habitantes de esta zona de Tultepec han sostenido mesas de trabajo con funcionarios de la SICT, de las que han surgido minutas con acuerdos que, afirman, no se han cumplido y ahora padecen de calles en mal estado, bajas ventas de los comerciantes establecidos en la colonia, inundaciones y falta de drenaje.

“No estamos en contra del tren, a todos nos va a beneficiar, es un buen proyecto, pero está mal estructurado; ellos planificaron algo que fuera tan rápido que no se pusieron a ver todas las consecuencias que esto conllevaría. No tenemos drenajes, son canales de riego, entonces más la cantidad de empresas que llegaron, las viviendas, ¿cómo pretenden que se dé el flujo de aguas pluviales?”, cuestionó la señora Elvia Méndez.

Los colonos tomaron la obra en el tramo que va de El Zacamole hasta La Manzana el pasado jueves 25 de julio e informaron a los trabajadores que no permitirían ningún movimiento hasta no ser atendidos, situación que no ha ocurrido de manera presencial, pues refieren que sólo les enviaron mensajes de texto explicando que ya no hay recursos y, que en todo caso, podrían solucionarles hasta enero de 2025.

De persistir la negativa de la SICT no descartan tomar el Circuito Exterior Mexiquense y detener las labores en los dos puentes vehiculares que se construyen como parte de las obras complementarias del Tren Suburbano al AIFA.

“Los locatarios ya no pueden esperar, ya muchos dicen que nada más aguantan esta semana y ya. Eran aproximadamente 50 locatarios y ahorita ya nada más quedan menos de la mitad. Lo que menos queremos es un enfrentamiento, por eso no hemos cerrado vialidades; sin embargo, si no nos dan solución podríamos cerrar calles y también la autopista Circuito Exterior Mexiquense”, puntualizó Elvia.

Además, los vecinos afirmaron que no están buscando de ninguna forma chantajear al gobierno federal, esto en alusión a un pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este martes en la que explicó tener información relacionada a que ya se hicieron todas las obras de mitigación, pero sigue habiendo inconformidad.

López Obrador añadió que pedirá a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que acuda al sitio para que platique con la gente. Sin embargo, los vecinos entrevistados por EL UNIVERSAL señalaron que los puentes vehiculares no están concluidos y aclararon que pedían un puente peatonal a la altura de la que será la estación Teyahualco, para que los estudiantes puedan cruzar hacia las escuelas.

“Yo pienso que le están mintiendo al Presidente, no está enterado porque no le dicen la verdad. Ahorita que ya le dijeron en la mañanera esperamos que se dé una vuelta así como la vez pasada. Hicieron un recorrido con la gobernadora y lo hicieron en la zona donde está bien, que es de Nextlalpan para allá”, enfatizó el señor Luis Antonio Pacheco.