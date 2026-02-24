Tlalnepantla, Méx.— La rehabilitación integral de Periférico Norte lleva 53% de avance, a un mes y medio del inicio de los trabajos, informó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Lo anterior, luego de realizar un recorrido para supervisar el tramo correspondiente a Tlalnepantla, donde la mandataria estatal estuvo acompañada del titular de la Junta de Caminos de la entidad, Joel González, el secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, y el alcalde Raciel Pérez Cruz.

El titular de la Junta de Caminos aseveró que se está trabajando “con todas las ganas, para que las obras concluyan el 30 de abril”.

Recordó que “la intervención contempla 108 kilómetros de esta vialidad, por donde circulan 204 mil vehículos al día”.

El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, recordó que los trabajos en Periférico Norte se realizan tras años de abandono.