"No me han dicho cuándo me pagarán", dice dueño de "Pichirila", la camioneta aplastada por obras del Tren Interurbano Víctor José Hernández, el dueño de la camioneta, comentó que tiene sentimientos de enojo y tristeza porque tu patrimonio quedó en escombros y a la vez agradece a Dios que no haya estado dentro del vehículo

Camioneta aplastada por dovela del Tren Interurbano. Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL