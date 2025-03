La revisión de las placas de circulación está enfocada en la prevención de delitos y garantizar una movilidad vial segura, y no de un tema de prohibición de portaplacas, afirmó la directora general de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Beatriz Valdés Vázquez.

Recordó que la obstrucción de las láminas con cualquier objeto siempre ha sido sancionado por el Reglamento de Tránsito.

“Es una estrategia integral por la institución (...) tenemos dos enfoques, uno, la prevención del delito y lo que es una seguridad vial y una movilidad segura. Nosotros, desde la Subsecretaría de Control de Tránsito, lo que tenemos que hacer es que todos los ciudadanos cumplan con el Reglamento de Tránsito”, dijo.

Sobre qué delitos en particular buscan prevenir con esta prohibición, la funcionaria respondió: “En este caso, si usted me dice qué delito en particular, yo no tendré el dato preciso, pero sí le puedo decir que, al cabo, cuando un ciudadano tapa la matrícula de su placa es por algo”.

Precisó que la función de estas revisiones es que si hay un vehículo relacionado con la configuración de algún delito y se tiene que hacer un seguimiento, desde las cámaras de la ciudad sea ubicable y leída la matrícula, para las investigaciones.

La directora comentó que cuando las personas sientan que durante los operativos hay una anomalía en las acciones de tránsito, lo pueden reportar. “El fin es que no haya nunca un policía que quiera un beneficio a cambio de no sancionar”.

“En realidad, lo único que estamos haciendo son acciones de cumplimiento al reglamento de tránsito, no hay un tema de prohibición a los portaplacas; todos tenemos la libertad de decidir si quiero o no quiero un portaplacas, porque al fin y al cabo cumplen algún fin, que es cuidar la lámina, cosas por el estilo, tal vez personalizar mi vehículo”, admitió la funcionaria.

Continuó: “no hay una prohibición, lo único que le pedimos al ciudadano es que tome estas previsiones para circular, que su portaplaca no tape la información”.

EL UNIVERSAL reveló este viernes que del 12 de febrero al 23 de marzo se infraccionó a 898 conductores el mal uso de portaplacas.

Proponen reformas

Autoridades de la Ciudad de México deben prever un endurecimiento en las sanciones para aquellas personas que de manera dolosa modifiquen, obstruyan o alteren las placas de circulación de un vehículo, sea para cometer un delito o violar el Reglamento de Tránsito, refirió el activista en materia de movilidad, Antonio Malverde, de la organización Peatón del Sur.

En entrevista con el Gran Diario de México, comentó que la medida implementada por la SSC va por buen camino, pues desde hace poco más de cuatro años identificaron que taxistas comenzaron con la alteración de placas para rebasar los límites de seguridad, no ser captados por fotocívicas, pero que dio pie para que pudieran cometer otros delitos.

“Esto lo hemos venido denunciando desde la administración anterior, empezó con taxistas, que alteraban sus placas. Hubo cierto tema de interés periodístico, pero cuando se abordó con la Semovi hicieron un tema como bomberazo, en el cual hicieron una publicación en la Gaceta Oficial para regular a los taxistas. Se les dio 90 días (...) Hubo un arreglo en mesa [pero no se registraron cambios]”, comentó.