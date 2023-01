“No habrá incremento de tarifa, pero es necesario que se siga implementando la Tarjeta de Movilidad”: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que es necesario que se siga implementando la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) porque permitirá varias mejoras en la operación, incluida, el incremento tarifario conforme a la inflación.

No obstante, aseguró que durante su administración no habrá incremento a la tarifa, pero su objetivo es que las próximas administraciones cuenten con la opción de incrementar el costo del Metro conforme a la inflación anual, lo que no afectaría a las familias, consideró.

"Es importante que se migre a que solo se use tarjeta por muchas razones, hay menos fugas (de recursos), mucho mayor control, etc. Tiene la ventaja de subir la tarifa del Metro, se puede subir de acuerdo a la inflación, y no es un incremento de dos o tres pesos que representa mucho para las familias".

Agregó: "Tú puedes incrementar el precio del Metro de 5 a 5.10 (centavos). No representa mucho, pero al Metro representante un ingreso adicional y se va actualizando la tarifa conforme a la inflación y esa ventaja da la tarjeta, no porque nosotros lo vayamos a hacer, pero es una de las múltiples ventajas para que se acaben los boletos y se use la tarjeta".

Aclaró que en el Metrobús se usa únicamente tarjeta, pero no hay incrementos, y que no hay incrementos en la tarifa por la pandemia y el proceso inflacionario por asuntos internacionales.

Sheinbaum recordó que el Consejo Consultivo del Metro está realizando un diagnóstico del Sistema de Transporte Colectivo para conocer las necesidades del organismo y en dónde se tienen que hacer las inversiones. Indicó que en el diagnóstico participan expertos de instituciones como la UNAM, IPN, UAM, exdirectores del Metro, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entre otros.

