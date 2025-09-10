La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, aseguró que no habrá imposición en la construcción de la ciclovía en Coapa que conectará con la calzada Tlalpan.

Al dar el banderazo de arranque para la atención de 700 baches, la edil dijo que entiende que puede haber gente a favor y contra la ciclovía, por ello se trabajará en lograr un consenso.

“He dicho en muchas ocasiones que este proyecto tiene que salir por consenso. Si la mayoría de la población en Coapa dice que no, la ciclovía no se va a realizar; si la mayoría está de acuerdo, entonces avanzaremos. Todo será a través del diálogo, porque un proyecto impuesto no funcionaría y terminaría en bloqueos o conflictos”, afirmó.

Osorio hizo un balance de otras acciones de su administración para mejorar servicios públicos en la demarcación.

Además convocó a vecinos a participar en la asamblea informativa del próximo 20 de septiembre en el mercado de Villa Coapa, donde se presentarán avances en seguridad, ordenamiento del comercio en vía pública y regulación de bares.

También destacó que esta administración destinará entre 90 y 100 millones de pesos al bacheo y la repavimentación en toda la demarcación.

Vuelven a protestar vecinos

Un grupo de 40 vecinos de la colonia Prados Coapa cerró la circulación sobre Prolongación División del Norte, a la altura de calzada Acoxpa, en la alcaldía Tlalpan, en protesta contra la construcción de una ciclovía.

De acuerdo con los manifestantes, las obras avanzan sin haber sido consultados ni tomados en cuenta, lo que consideran una imposición que afectará la movilidad y la dinámica de la colonia.