Las cámaras fotográficas se alzaron y apuntaron hacia el cielo como gesto de duelo y los ahí reunidos, afuera del Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo, gritaron “¡Bere, hermana, aquí está tu manada!, ¡Miguel, hermano, aquí está tu manada!”. Luego llegó: “¡No estamos todos, nos faltan Bere y Miguel!”, a un día de que murieron aplastados por una grúa que les cayó encima cuando cubrían el concierto Axe Ceremonia.

La noche arribó y con ella más flores y las velas colocadas desde la tarde se encendieron. Los fotógrafos reunidos externaron dolor e indignación que abarcó desde la precarización del trabajo (acreditaciones a cambio de fotografías, amenazas veladas de promotores, etc.) hasta el silencio de los organizadores y de los artistas. Hubo cuestionamientos a la promotora Eco y a la postura del medio Mr. Indie, en el que las víctimas colaboraban.

La comunidad expresó su molestia por la ausencia de posicionamientos oficiales y de apoyo a las familias afectadas.

“Si no se hubiera hecho un desmadre en redes sociales, el festival hubiera continuado”, dijo una colega. El segundo día del festival fue finalmente cancelado.

Desde el micrófono, Marcos Olvera recriminó que se vaya al olvido lo que pasó con Bere y Miguel y que el silencio no es aliado del quehacer periodístico: “Por respeto a la memoria de Bere y de Miguel. No sean cómplices. Seguir cubriendo es ser cómplice y no está chido”.

Desde el centro del contingente, una voz femenina también se alzó: “El trabajo debe ser pagado. Cada fotógrafo debe ser respetado. Deben buscar ese reconocimiento porque su trabajo vale, es maravilloso, es grandioso. Hablen, griten, peleen lo que tengan que pelear para que la muerte de estos dos chicos no haya sido en vano”.

Durante la protesta, los asistentes intervinieron los carteles de suspensión del festival con pintas que decían “Asesino”. También desplegaron una manta con la leyenda “FES Aragón” en honor a Bere y Miguel, estudiantes de dicha institución.

Entre el reclamo, los fotógrafos llamaron a crear un frente común entre periodistas, fotógrafos, medios independientes y colaboradores freelance para exigir condiciones laborales mínimas, protocolos de seguridad y respeto a los derechos de quienes cubren este tipo de eventos.