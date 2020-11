No cederemos a solicitudes excesivas de Damnificados Unidos: César Cravioto

El Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, aseguró que no cederán a las solicitudes excesivas que realiza la agrupación Damnificados Unidos, pues aseguró que muchos son gastos que tiene que hacer la administración del edificio, ya no se trata del tema de la reconstrucción.



"Nosotros hemos sido muy claros de los alcances de la reconstrucción, hay 16 mil damnificados que están esperando que se les atienda y no podemos seguir destinando más recursos a inmuebles que ya terminaron", comentó.



Expuso que la mayoría de los dirigentes de Damnificados Unidos hoy ya no son damnificados, porque ya se les entregaron sus viviendas, más bien son, gestores de los damnificados.



"Sobretodo a los principales dirigentes de la organización ya se les entregaron sus viviendas", dijo.

Ante la actitud de esta organización, quien no aceptó una reunión virtual con el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, César Cravioto explicó que hay una propuesta para que se realice la reunión en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos local con otros funcionarios de las distintas dependencias relacionadas a la reconstrucción y que están abiertos al diálogo, pero que no cederán en los excesos al presupuesto.

