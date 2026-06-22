Naucalpan de Juárez, Méx.– El Gobierno Municipal de Naucalpan anunció la puesta en marcha de un mega operativo de inspección y clausura de chelerías en distintos puntos del municipio, tras la agresión armada que se registró el domingo por la noche.

Esta medida preventiva, informaron las autoridades, será integral y abarcará diversas colonias, con el objetivo de verificar la operación de chelerías, detectar posibles irregularidades administrativas y actuar en consecuencia en los establecimientos que no cumplan con la normativa vigente.

La finalidad será contener riesgos asociados a la operación de giros irregulares, así como prevenir hechos de violencia vinculados a su funcionamiento.

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Como parte de la estrategia, la Guardia Municipal mantendrá presencia en zonas con mayor incidencia. En tanto, las acciones de inspección se realizarán de forma coordinada con áreas municipales correspondientes.

Fue el domingo por la noche cuando se reportó una agresión armada en un punto de venta de bebidas alcohólicas.

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Tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para su atención médica; de acuerdo con el reporte oficial, su estado de salud es estable.

Elementos de la Guardia Municipal, realizaron una persecución de los probables responsables, quienes en su huida habrían arrojado un arma de fuego que fue asegurada por los elementos.

LL